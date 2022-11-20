Фотография Батут надувной Avventure in Africa PS-501 для детей от 3 до 10 лет от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Батут надувной Avventure in Africa PS-501 для детей от 3 до 10 лет

4.1
Оптовая цена
от 22 490 ₽
При покупке от 1 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Батут надувной Avventure in Africa PS-501 для детей от 3 до 10 лет
Батут надувной Avventure in Africa PS-501 для детей от 3 до 10 лет
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Батут надувной Avventure in Africa PS-501 для детей от 3 до 10 лет

4.1
22490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1700 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина2600 мм

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