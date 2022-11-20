Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1650 мм
- Ширина1420 мм
- Глубина1420 мм
Батут каркасный с внутренней сеткой Unix Line
Батут каркасный с внутренней сеткой Starter D310
Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 427D
Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 244D
Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 183D
Батут каркасный с внешней сеткой Unix Line 244D
Батут каркасный Outdoor с сеткой 270D
Батут каркасный с внутренней сеткой Unix Line Simple 244D
Батут каркасный с внутренней сеткой Unix Line Simple 183D
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Prime 244 см
Одеяло детское ватное люкс
Кушетка для спа кабинета SPA120 трехмоторная
Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 244D
Подвесное кресло Queen
Подвесное кресло Сфера
Кресло Egg, белое
Кресло Egg, желтое
Кресло Egg, зеленое
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый