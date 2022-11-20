Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина1800 мм
- Глубина1800 мм
Батут каркасный с внутренней сеткой Unix Line
Батут каркасный с внутренней сеткой Starter D310
Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 427D
Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 244D
Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 183D
Батут каркасный с внешней сеткой Unix Line 244D
Батут каркасный Outdoor с сеткой 270D
Батут каркасный с внутренней сеткой Unix Line Simple 244D
Батут каркасный с внутренней сеткой Unix Line Simple 183D
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Prime 244 см
Подушка Бамбук классика
Стол Слуга сервировочный
Подвесное кресло Капля
Подвесное кресло Шар
Подвесное кресло Двухместное
Подвесное кресло Овал
Складной стул Трансформер синий
Кресло Egg экокожа, коричневое
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый