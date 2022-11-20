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Батут надувной BestWay детский - фото 1

Батут надувной BestWay детский

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Батут надувной BestWay 52056
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Батут надувной BestWay 52056

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1190 мм
  • Ширина1470 мм
  • Глубина1570 мм

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