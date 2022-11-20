Батут надувной - игровой центр

14 оценок

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Батут надувной - игровой центр

4.6
7 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Батут надувной BestWay детский
Батут надувной BestWay детский
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Батут надувной Jump-O-Lene

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1740 мм
  • Глубина1740 мм
  • Высота1120 мм

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