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Батут надувной - игровой центр MY FIRST GYM - фото 1

Батут надувной - игровой центр MY FIRST GYM

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1800 мм
  • Глубина1800 мм

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