Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2100 мм
- Ширина2750 мм
- Длина3000 мм
Батут каркасный с внутренней сеткой Unix Line
Батут каркасный с внутренней сеткой Starter D310
Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 427D
Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 244D
Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 183D
Батут каркасный с внешней сеткой Unix Line 244D
Батут каркасный Outdoor с сеткой 270D
Батут каркасный с внутренней сеткой Unix Line Simple 244D
Батут каркасный с внутренней сеткой Unix Line Simple 183D
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Prime 244 см
Одеяло детское овечья шерсть классическое
Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовый
Стул Сицилия с подушкой
Кресло Кон Пана
Стул Марсель плетеный
Стол Алекс 2
Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Protect
Электрощетка для решеток барбекю
Щипцы для барбекю Ilsa
Нож стальной для окорока «Универсал»
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый