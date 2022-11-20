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Батут надувной La mia foresta PS-503 для детей от 3 до 10 лет - фото 1

Батут надувной La mia foresta PS-503 для детей от 3 до 10 лет

7 оценок
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Батут надувной Avventure in Africa PS-501 для детей от 3 до 10 лет
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2100 мм
  • Ширина2750 мм
  • Длина3000 мм

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