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Бельгийский ковёр из вискозы «BRILLIANCE» - фото 1

Бельгийский ковёр из вискозы «BRILLIANCE»

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Характеристики товара

Описание

Ковер Brilliance – это стопроцентная вискоза. Такой ковер будет уместен в классическом интерьере и украсит Ваш дом не хуже дорогих шелковых ковров. Мягкие и блестящие, искрящиеся на свету ковры полностью оправдывают свое название(Brilliance англ. блеск, великолепие). Эти ковер словно создан для тонких и возвышенных эстетов. Эти ковер сможет украсить любой интерьер, как классический, так и современный, за счёт разнообразия дизайнов.

1000000 узлов/м2

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Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина1500 мм
  • Длина800 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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