Характеристики товара
Описание
Ковер Brilliance – это стопроцентная вискоза. Такой ковер будет уместен в классическом интерьере и украсит Ваш дом не хуже дорогих шелковых ковров. Мягкие и блестящие, искрящиеся на свету ковры полностью оправдывают свое название(Brilliance англ. блеск, великолепие). Эти ковер словно создан для тонких и возвышенных эстетов. Эти ковер сможет украсить любой интерьер, как классический, так и современный, за счёт разнообразия дизайнов.
1000000 узлов/м2
Основные характеристики
- Высота8 мм
- Ширина1500 мм
- Длина800 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт