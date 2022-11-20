Характеристики товара
Описание
Коллекция ковров выполненная из очень качественных и практичных материалов. Пряжа из полиэстера блестит и переливается словно это шелковая нить, а пряжи из полипропилена является матовым фоном. Благодаря тому, что ковер соткан с применением различной плотности, при касании ковра создается ощущение что ковер обладает рельефом, что дарит приятные и естественные ощущения. Цветовая гамма представляет собой запыленные или насыщенные оттенки, которые сообщат интерьеру глубину и ощущение ценности. Стиль ковра, это популярный сейчас Винтаж. Классический орнамент как бы проступает сквозь время, лишенный ярких цветов и четких границ, но сохранивший абсолютную гармонию. Ковер PATINA подойдёт как в интерьер в стиле Современная классика так и в абсолютно современный интерьер, добавив ему утонченности и индивидуальности.
Основные характеристики
- Высота10 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Плотность1100000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт