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Бельгийский ковёр «PATINA»

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Характеристики товара

Описание

Коллекция ковров выполненная из очень качественных и практичных материалов. Пряжа из полиэстера блестит и переливается словно это шелковая нить, а пряжи из полипропилена является матовым фоном. Благодаря тому, что ковер соткан с применением различной плотности, при касании ковра создается ощущение что ковер обладает рельефом, что дарит приятные и естественные ощущения. Цветовая гамма представляет собой запыленные или насыщенные оттенки, которые сообщат интерьеру глубину и ощущение ценности. Стиль ковра, это популярный сейчас Винтаж. Классический орнамент как бы проступает сквозь время, лишенный ярких цветов и четких границ, но сохранивший абсолютную гармонию. Ковер PATINA подойдёт как в интерьер в стиле Современная классика так и в абсолютно современный интерьер, добавив ему утонченности и индивидуальности.

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Основные характеристики

  • Высота10 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность1100000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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