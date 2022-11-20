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Бельгийский ковёр шерстяной «DJOBIE» - фото 1Бельгийский ковёр шерстяной «DJOBIE» - фото 2Бельгийский ковёр шерстяной «DJOBIE» - фото 3Бельгийский ковёр шерстяной «DJOBIE» - фото 4

Бельгийский ковёр шерстяной «DJOBIE»

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Характеристики товара

Описание

Представляем ковер Djobie. Его дизайн – точная копия антикварных пакистанских ковров украшавших дома европейской знати в конце 19 века. Адаптированный к актуальным тенденциям традиционный узор и мягкие, светящиеся цвета придадут вашему интерьеру ощущение ценности. Дизайны не перегружены деталями, за счёт чего создаётся эффект свободного пространства. Сдержанная палитра придаёт изделиям элегантность. Эти ковры легко впишутся как в современный, так и в классический или винтажный стиль и будут сочетаться с традиционной и с ультрамодной мебелью. Ковер выполнена из стопроцентной новозеландской шерсти. Благодаря ей ковры обладают бархатистым благородным блеском и тактильно приятной фактурой. Выбрав ковер Djobie для своего интерьера, вы получите красоту, роскошь и отменное качество по хорошей цене

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Основные характеристики

  • Высота9 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина950 мм
  • Плотность293000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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