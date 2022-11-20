Характеристики товара
Описание
Представляем ковер Djobie. Его дизайн – точная копия антикварных пакистанских ковров украшавших дома европейской знати в конце 19 века. Адаптированный к актуальным тенденциям традиционный узор и мягкие, светящиеся цвета придадут вашему интерьеру ощущение ценности. Дизайны не перегружены деталями, за счёт чего создаётся эффект свободного пространства. Сдержанная палитра придаёт изделиям элегантность. Эти ковры легко впишутся как в современный, так и в классический или винтажный стиль и будут сочетаться с традиционной и с ультрамодной мебелью. Ковер выполнена из стопроцентной новозеландской шерсти. Благодаря ей ковры обладают бархатистым благородным блеском и тактильно приятной фактурой. Выбрав ковер Djobie для своего интерьера, вы получите красоту, роскошь и отменное качество по хорошей цене
Основные характеристики
- Высота9 мм
- Ширина600 мм
- Длина950 мм
- Плотность293000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт