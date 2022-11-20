Характеристики товара
Описание
Высоковорсные ковер «RHAPSODY» с высоким пятисантиметровым ворсом, поэтому он очень мягкий и приятный на ощупь. Ковер выполнен в сдержанных тонах, в его основу легли авторские идеи лаконичных дизайнов в современном стиле, а также дизайны с анималистическими мотивами. Пряжа скручена из высококачественной шерсти с добавлением искусственных материалов, полиэстера и полипропилена. Поэтому, несмотря на высоту ворса, при эксплуатации не останется следов от тяжелой мебели, т.к. ворс восстанавливается, из ковров не выходит остаточный ворс как это часто бывает с шерстяными коврами с очень высоким ворсом. Ковер «RHAPSODY» великолепный выбор для современной гостиной и спальни.
Основные характеристики
- Высота65 мм
- Ширина2000 мм
- Длина2900 мм
- Плотность66000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт