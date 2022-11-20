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Бельгийский ковёр шерстяной Villa Nova Indigo - фото 1Бельгийский ковёр шерстяной Villa Nova Indigo - фото 2Бельгийский ковёр шерстяной Villa Nova Indigo - фото 3Бельгийский ковёр шерстяной Villa Nova Indigo - фото 4Бельгийский ковёр шерстяной Villa Nova Indigo - фото 5Бельгийский ковёр шерстяной Villa Nova Indigo - фото 6Бельгийский ковёр шерстяной Villa Nova Indigo - фото 7Бельгийский ковёр шерстяной Villa Nova Indigo - фото 8

Бельгийский ковёр шерстяной Villa Nova Indigo

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2400 мм
  • Ширина1700 мм
  • Высота15 мм
  • Количество мест1
  • Цветголубой, синий, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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