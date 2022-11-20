Характеристики товара
Описание
Бельгийские ковер «Де Верн» выполнен в смелой черно-белой гамме. Дизайн графичен, притягивает взгляд и заставляет рассматривать рисунок снова и снова. Чтобы разместить такой ковер в интерьере, нужно иметь хороший вкус! Графика отлично сочетается с деревом, металлом, пластиком и другими материалами, используется в разных дизайнерских стилях. Необычное черно-белое решение вашего ковра придаст интерьеру выразительность и уникальность. Ковер «Де Верн» изготовлен из современных материалов и соответствует высоким стандартам европейского качества. Он обладают повышенной прочностью и прост в уходе. Инновационные материалы максимально приближены к натуральным по тактильным ощущениям, очень приятны на ощупь. Защитят от холода и шума. Доставят удовольствие при хождении босиком. Добавьте графичный акцент комнате подростка, гостиной или прихожей! Ковер «Де Верн» преобразит пространство, удивит органичностью цвета и мягкостью волокна.
950000 узлов/м2
Основные характеристики
- Высота10 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Количество мест1
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт