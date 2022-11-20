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Бельгийский ковёр синтетический «MAD MEN»

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Характеристики товара

Описание

MAD MEN – ковер с экстраординарным дизайном. Люминисцентные оттенки и оригинальный узор будут отлично смотреться в современной гостиной, делая интерьер свежее и ярче. Этот ковер позволяет создать нетривиальное творческое пространство, подходящее как для работы, так и для отдыха. Ковер соткан из смеси хлопка и высококачественных синтетических волокон. У ковра нет ворса, благодаря чему он отличается практичностью и простотой в уборке.

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Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Длина2400 мм

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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