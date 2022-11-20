Характеристики товара
Описание
MAD MEN – ковер с экстраординарным дизайном. Люминисцентные оттенки и оригинальный узор будут отлично смотреться в современной гостиной, делая интерьер свежее и ярче. Этот ковер позволяет создать нетривиальное творческое пространство, подходящее как для работы, так и для отдыха. Ковер соткан из смеси хлопка и высококачественных синтетических волокон. У ковра нет ворса, благодаря чему он отличается практичностью и простотой в уборке.
Основные характеристики
- Ширина1700 мм
- Длина2400 мм
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт