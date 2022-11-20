Фотография Бескаркасное кресло Flexy от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Бескаркасное кресло Flexy

4.5
Оптовая цена
от 4 190 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Бескаркасное кресло Flexy
Бескаркасное кресло Flexy
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Бескаркасное кресло Flexy

4.5
4190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина1000 мм

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