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Бескаркасный диван Easy - 200/100 L - фото 1Бескаркасный диван Easy - 200/100 L - фото 2

Бескаркасный диван Easy - 200/100 L

12 оценок
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Бескаркасный диван Easy - 200/100 N
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Бескаркасный диван Easy - 200/100 N

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина1000/2000 мм

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