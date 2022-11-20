Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина700 мм
- Глубина1000/2000 мм
Диван угловой Бостон
Диван большой, угловой
Диван угловой Аккордеон
Диван Честер угловой
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван угловой Танами
Диван из ротанга угловой Агирре, белый
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Стол Мюнхен
Стол Мелтон, под ротанг
Стол журнальный Д2
Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное
Стол Кадис 2200, раздвижной, овальный, белый с патиной
Стол журнальный Brazo, береза с эффектом