Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина950 мм
- Вес22 кг
Диван барный Флэш
Диван классический
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван Винтаж
Диван Дублин
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван Монте-Карло
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди