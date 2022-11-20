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Бескаркасный диван Freedom, модуль M3 - фото 1

Бескаркасный диван Freedom, модуль M3

13 оценок
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Стол Komo 90, черный/ стекло
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Стол Komo 90, черный/ стекло

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина950 мм
  • Глубина950 мм
  • Вес13 кг

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