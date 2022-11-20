Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина950 мм
- Глубина950 мм
- Вес18 кг
Диван угловой Бостон
Диван большой, угловой
Диван угловой Аккордеон
Диван Честер угловой
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван угловой Танами
Диван из ротанга угловой Агирре, белый
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди