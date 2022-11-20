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Бескаркасный диван Freedom, модуль N2 - фото 1

Бескаркасный диван Freedom, модуль N2

9 оценок
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Бескаркасный диван Freedom, модуль N3

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина1250 мм
  • Глубина950 мм
  • Вес23 кг

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