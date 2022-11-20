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Плотность: 170 г/м²
Ткань Журавинка 155 см
Ткань Ричард
Ткань Мати
Ткань Хельга
Мирелла
Льняные ткани
Ткань Журавинка 305 см
Ткань Корона, жаккард
Ткань Арш, жаккард
Ткань Санта, жаккард
Стул Flower PK-03, темно-коричневый
Стул Flower PK-04, темно-серый
Скамья Роща 5
Скамья Роща 5Р
Кресло Ричмонд
Ковер CATLIN 2900x2000
Ткань Scandinavia, рогожка
Ткань Sparta, рогожка