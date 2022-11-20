Ширина: 30 см
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Турин изумрудный
Стул обеденный Шанель черный
Стул обеденный Шанель прозрачный
Стул обеденный Шанель коричневый
Стул Бринтелликс, медь-коричневый
Контейнер для мусора 1100 литров, с педалью
Урна Классика
Столик Bruk белый
Блюдо овальное 320 мм Royal Circle 4, 12
Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8
Блюдце 160 мм для бульоницы Royal Circle 6, 48
Блюдце для кофейной чашки Royal Circle 12, 96
Блюдце для чайной чашки Royal Circle 6, 48
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18