Блюдо 300 мм Royal Circle 4, 12

14 оценок

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Блюдо 300 мм Royal Circle 4, 12

4.4
1 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 30 см


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