Характеристики товара
Описание
Стильная фарфоровая посуда устойчива к сколам и ударам. Её необычный дизайн напоминает поверхность луны. Такая посуда эффектно смотрится в лаконичном интерьере в стиле лофт.
Рекомендуется ручная мойка тёплой или прохладной водой с использованием мягких моющих средств.
Упаковка и фасовка:
В боксе: 24 шт.
Фасовка: по 1 шт.
Индивидуальная упаковка: Без упаковки
Размер упаковки (Длина × Ширина × Высота)
21 см х 21 см х 1,5 см
Габариты и вес:
Размер (Длина × Ширина × Высота)
21 см х 21 см х 2 см
Вес брутто: 457 г
Основные характеристики
- Длина210 мм
- Ширина210 мм
- Высота1.5 мм
- Диаметр210 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки210 мм
- Высота упаковки20 мм
- Глубина упаковки210 мм
- Вес упаковки0.46 кг