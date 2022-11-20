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Блюдо для подачи Орион, 21×2 см, цвет чёрный

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Характеристики товара

Описание

Стильная фарфоровая посуда устойчива к сколам и ударам. Её необычный дизайн напоминает поверхность луны. Такая посуда эффектно смотрится в лаконичном интерьере в стиле лофт.

Рекомендуется ручная мойка тёплой или прохладной водой с использованием мягких моющих средств.

Упаковка и фасовка:

В боксе: 24 шт.

Фасовка: по 1 шт.

Индивидуальная упаковка: Без упаковки

Размер упаковки (Длина × Ширина × Высота)

21 см х 21 см х 1,5 см

Габариты и вес:

Размер (Длина × Ширина × Высота)

21 см х 21 см х 2 см

Вес брутто: 457 г

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Ширина210 мм
  • Высота1.5 мм
  • Диаметр210 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки210 мм
  • Высота упаковки20 мм
  • Глубина упаковки210 мм
  • Вес упаковки0.46 кг

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