Товар в корзине. Перейти
Блюдо для подачи Орион, d=16 см, цвет чёрный - фото 1Блюдо для подачи Орион, d=16 см, цвет чёрный - фото 2Блюдо для подачи Орион, d=16 см, цвет чёрный - фото 3Блюдо для подачи Орион, d=16 см, цвет чёрный - фото 4Блюдо для подачи Орион, d=16 см, цвет чёрный - фото 5

Блюдо для подачи Орион, d=16 см, цвет чёрный

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо для подачи Орион, 21×2 см, цвет чёрный
Блюдо для подачи Орион, 21×2 см, цвет чёрный
Следующий Блюдо для подачи Орион, 27×2 см, цвет чёрный
Блюдо для подачи Орион, 21×2 см, цвет чёрный

Характеристики товара

Описание

Стильная фарфоровая посуда устойчива к сколам и ударам. Её необычный дизайн напоминает поверхность луны. Такая посуда эффектно смотрится в лаконичном интерьере в стиле лофт.

Рекомендуется ручная мойка тёплой или прохладной водой с использованием мягких моющих средств.

Упаковка и фасовка:

В боксе 48 штук

Фасовка по 1 шт.

Индивидуальная упаковка: Без упаковки

Размер упаковки (Длина × Ширина × Высота)

16 см х 16 см х 1,5 см

Габариты и вес:

Размер (Длина × Ширина × Высота)

16 см х 16 см х 2 см

Вес брутто: 250 г

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина160 мм
  • Ширина160 мм
  • Высота1.5 мм
  • Диаметр160 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки160 мм
  • Высота упаковки20 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки0.25 кг

Похожие товары

Блюдо для подачи Орион, 21×2 см, цвет чёрныйНастоящее фото товара Блюдо для подачи Орион, 21×2 см, цвет чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от593
Оптовая цена
7

Блюдо для подачи Орион, 21×2 см, цвет чёрный

Блюдо для подачи Орион, 27×2 см, цвет чёрныйНастоящее фото товара Блюдо для подачи Орион, 27×2 см, цвет чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от739
Оптовая цена
8

Блюдо для подачи Орион, 27×2 см, цвет чёрный

Вилка столовая Орион, h=22 см, цвет золотойНастоящее фото товара Вилка столовая Орион, h=22 см, цвет золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от275
Оптовая цена
5

Вилка столовая Орион, h=22 см, цвет золотой

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Окинава, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
4

Стул Окинава

Диван Паркер угловойНастоящее фото товара Диван Паркер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
189 290
Оптовая цена
9

Диван Паркер угловой

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, бежевый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
15

Стул Kenner 151 KS, бежевый/ белый каркас

Стул PLUTO SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA)Настоящее фото товара Стул PLUTO SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA), произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
8

Стул PLUTO SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA)

Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки деревоНастоящее фото товара Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89058
20 990 ₽Оптовая цена
9

Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки дерево

В наличии 46 шт.
Лаки Диван тканевый прямой серо-синийНастоящее фото товара Лаки Диван тканевый прямой серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
15Хит

Лаки Диван тканевый прямой серо-синий

В наличии 7 шт.
Диван Варди 2-х местный, серыйНастоящее фото товара Диван Варди 2-х местный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
8

Диван Варди 2-х местный, серый

Другие товары из разделасервировка стола
Настоящее фото товара Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, произведённого компанией ChiedoCover
от225
Оптовая цена
12

Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Домэн, произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена
6

Пивной бокал Arcoroc Домэн

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от255
Оптовая цена
5

Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл

Настоящее фото товара Бокал Флюте Брио, произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена
11

Бокал Флюте Брио

Настоящее фото товара Бокал для коктейлей Киото, произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена
2

Бокал для коктейлей Киото

Настоящее фото товара Харикейн Arcoroc Элеганс, произведённого компанией ChiedoCover
от575
Оптовая цена
12

Харикейн Arcoroc Элеганс

Настоящее фото товара Бокал Айриш Кофе, 240, произведённого компанией ChiedoCover
от365
Оптовая цена
15

Бокал Айриш Кофе, 240

Настоящее фото товара Бокал Маргарита, произведённого компанией ChiedoCover
от420
Оптовая цена
15

Бокал Маргарита

Настоящее фото товара Бокал Каталина Айриш Кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от645
Оптовая цена
10

Бокал Каталина Айриш Кофе