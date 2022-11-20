Характеристики товара
Описание
Стильная фарфоровая посуда устойчива к сколам и ударам. Её необычный дизайн напоминает поверхность луны. Такая посуда эффектно смотрится в лаконичном интерьере в стиле лофт.
Рекомендуется ручная мойка тёплой или прохладной водой с использованием мягких моющих средств.
Упаковка и фасовка:
В боксе 48 штук
Фасовка по 1 шт.
Индивидуальная упаковка: Без упаковки
Размер упаковки (Длина × Ширина × Высота)
16 см х 16 см х 1,5 см
Габариты и вес:
Размер (Длина × Ширина × Высота)
16 см х 16 см х 2 см
Вес брутто: 250 г
Основные характеристики
- Длина160 мм
- Ширина160 мм
- Высота1.5 мм
- Диаметр160 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки160 мм
- Высота упаковки20 мм
- Глубина упаковки160 мм
- Вес упаковки0.25 кг