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Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18 - фото 1Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18 - фото 2

Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 30,3 см

Высота: 5 см

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