Ширина: 18,7 см
Длина: 25,7 см
Высота: 2,3 см
Стул с подлокотниками Bianca, Одри
Стул с подлокотниками Bianca, белый кролик
Стул с подлокотниками Bianca, сова
Стул Oden эспрессо x2
Стул Oden красный x2
Стул Oden светло-серый x2
Стул Oden коричневый x2
Стул Oden оливковый x2
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x800
Стол ЛИРА-14, 1600x1100
Блюдо овальное 350 мм Royal Sutton 3, 12
Блюдце 170 мм для бульонницы Royal Sutton 6, 36
Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48
Салатник 210 мм (1250 мл) Royal Sutton 10, 10
Тарелка 150 мм Royal Sutton 6, 48
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18