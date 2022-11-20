Блюдо овальное 250 мм Royal Sutton 6, 24

7 оценок

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Блюдо овальное 250 мм Royal Sutton 6, 24

4.9
1 090 ₽
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Блюдо 305 мм Royal Sutton 4, 12
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Блюдо овальное 300 мм Royal Sutton 6, 18

Характеристики товара

Описание

Ширина: 18,7 см

Длина: 25,7 см

Высота: 2,3 см

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