Блюдо овальное 320 мм Royal Circle 4, 12

7 оценок

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Блюдо овальное 320 мм Royal Circle 4, 12

4.8
1 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Блюдо овальное 270 мм Royal Circle 6, 24
Блюдо овальное 270 мм Royal Circle 6, 24
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Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8

Характеристики товара

Описание

Ширина: 32 см


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