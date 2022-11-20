Ширина: 32 см
Стул барный Турин со спинкой коричневый
Стул барный Турин со спинкой бежевый
Стул Хилори
Стул Медальон Люкс
Барный стул Кьявари с подушкой, пластиковый
Стул Афина
Диван угловой Сан-Ремо
Классическое барбер кресло 31
Винтажное барбер кресло 32
Винтажное барбер кресло 33
Блюдце 160 мм для бульоницы Royal Circle 6, 48
Блюдце для кофейной чашки Royal Circle 12, 96
Блюдце для чайной чашки Royal Circle 6, 48
Салатник 120 мм (500 мл) Royal Circle 6, 48
Салатник 160 мм (680 мл) Royal Circle 6, 36
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18