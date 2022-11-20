Блюдо овальное 350 мм Royal Lance 4, 12

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Блюдо овальное 350 мм Royal Lance 4, 12

4.9
2 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 35 см

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