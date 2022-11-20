Ширина: 37 см
Стул Торо, белый каркас, темно-коричневый
Стул Торо, белый каркас, светлый
Стул Торо, темный каркас, темно-серый
Стул Торо, черный каркас, белый
Стул Вера с проножкой
Стул Вера с высокой спинкой
Столешница слэб №23
Столешница слэб №26
Столешница слэб №28
Диван угловой Шерлок Макси
Блюдце для кофейной чашки Royal Circle 12, 96
Блюдце для чайной чашки Royal Circle 6, 48
Салатник 120 мм (500 мл) Royal Circle 6, 48
Салатник 160 мм (680 мл) Royal Circle 6, 36
Салатник 80 мм (125 мл) Royal Circle 12, 144
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18