Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8

9 оценок

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Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8

4.8
2 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 37 см


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