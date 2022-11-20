Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Вес1.19 кг
- Материалфарфор
- Страна изготовленияТаиланд
Блюдо для подачи Орион, 21×2 см, цвет чёрный
Блюдо для подачи Орион, d=16 см, цвет чёрный
Блюдо для подачи Орион, 27×2 см, цвет чёрный
Тарелка Aristocrat, d 18 см
Тарелка Gold Aristocrat, d 18 см
Тарелка c бортом Light Grey, d 16 см
Тарелка глубокая Light Grey, 400 мл
Тарелка глубокая Light Grey, 650 мл
Тарелка c бортом Light Grey, d 21,5 см
Тарелка c бортом Light Grey, d 25,5 см
Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленый
Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки
Диван Флори-Б velvet береза blue
Стул «Apriori NS» (id 300)
Пуф для гостиной Фред, латте велюр/ золотой каркас
Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа
Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро
Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд
Пивной бокал Arcoroc Домэн
Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл
Бокал Флюте Брио
Бокал для коктейлей Киото
Харикейн Arcoroc Элеганс
Бокал Айриш Кофе, 240
Бокал Маргарита
Бокал Каталина Айриш Кофе