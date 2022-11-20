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Блюдо овальное Aristocrat, 36 см - фото 1

Блюдо овальное Aristocrat, 36 см

Артикул: CH-044-256
3 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Вес1.19 кг
  • Материалфарфор
  • Страна изготовленияТаиланд

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