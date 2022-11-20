Товар в корзине. Перейти
Блюдо овальное Коллаж - фото 1

Блюдо овальное Коллаж

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салатник Коллаж D20
Салатник Коллаж D20
Следующий Блюдо овальное Коллаж L25
Салатник Коллаж D20

Характеристики товара

Описание

Длина 35 см

Материал: фарфор

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай
С этим товаром покупают
Чехол 29, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 29, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
6

Чехол 29, журавинка

Чехол 57, габардинНастоящее фото товара Чехол 57, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от950
13

Чехол 57, габардин

Настоящее фото товара Чехол 13, произведённого компанией ChiedoCover
от990
5

Чехол 13

Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79011
7 590 ₽
7

Подстолье чугунное Марко КР

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1282, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
7

Подстолье чугунное 1282

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Пуф Альфа, Бета, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
9

Пуф Альфа, Бета

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди