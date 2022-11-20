Товар в корзине. Перейти
Блюдо овальное Коллаж L25 - фото 1

Блюдо овальное Коллаж L25

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо овальное Коллаж
Блюдо овальное Коллаж
Следующий Тарелка мелкая Коллаж D22.5
Блюдо овальное Коллаж

Характеристики товара

Описание

Длина: 25 см

Материал: фарфор

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 14, произведённого компанией ChiedoCover
от850
6

Чехол 14

Настоящее фото товара Чехол 55, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от990
13

Чехол 55, журавинка

Чехол 17, габардин, голубойНастоящее фото товара Чехол 17, габардин, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от990
12

Чехол 17, габардин, голубой

Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1248, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена
13

Подстолье барное чугунное 1248

В наличии 17 шт.
Комплект Лофт АнатайНастоящее фото товара Комплект Лофт Анатай, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
8

Комплект Лофт Анатай

Настоящее фото товара Диван Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
13

Диван Джаз

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди