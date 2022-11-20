Ширина: 30,5 см
Длина: 30,5 см
Высота: 2,3 см
Стул Infinity белый
Стул Infinity черный
Стул Bistro белый
Стул Bistro черный
Стул с подлокотниками Bianca, Давид
Стул с подлокотниками Bianca, завтрак у Тиффани
Стул с подлокотниками Bianca, кошка с жемчужной сережкой
Стул с подлокотниками Bianca, лиса
Столешница слэб №17
Скамейка парковая со спинкой №1
Блюдо овальное 300 мм Royal Sutton 6, 18
Блюдо овальное 350 мм Royal Sutton 3, 12
Блюдце 170 мм для бульонницы Royal Sutton 6, 36
Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48
Салатник 210 мм (1250 мл) Royal Sutton 10, 10
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18