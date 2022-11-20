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Блюдо овальное с бортом 350 мм Royal White 4, 16 - фото 1Блюдо овальное с бортом 350 мм Royal White 4, 16 - фото 2

Блюдо овальное с бортом 350 мм Royal White 4, 16

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 35 см

Длина: 21,7 см

Высота: 2,3 см

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