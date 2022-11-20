Характеристики товара
Описание
Ширина: 33 см
Высота: 2,3 см
Ширина: 33 см
Высота: 2,3 см
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18
Блюдо 330 мм Royal White 4, 12
Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18
Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16
Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8
Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4
Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72
Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24
Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, сатин 135гр
Пододеяльник Евро 200x220 см, сатин 135гр
Пододеяльник Евро 220x240 см, сатин
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
Стол Гранада HPL
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Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT
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Подвесной светильник Kepler by Romatti
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди