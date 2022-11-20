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Блюдо прямоугольное с волнистым краем 410х270 мм Royal White 4, 8 - фото 1Блюдо прямоугольное с волнистым краем 410х270 мм Royal White 4, 8 - фото 2

Блюдо прямоугольное с волнистым краем 410х270 мм Royal White 4, 8

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 41 см

Высота: 27 см

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