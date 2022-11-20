Товар в корзине. Перейти
Блюдо прямоугольное узкое 380х100 мм Royal White 4, 24 - фото 1Блюдо прямоугольное узкое 380х100 мм Royal White 4, 24 - фото 2

Блюдо прямоугольное узкое 380х100 мм Royal White 4, 24

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо прямоугольное с соусником 360 мм Royal White 3, 18
Блюдо прямоугольное с соусником 360 мм Royal White 3, 18
Следующий Блюдо прямоугольное узкое 390х130 мм Royal White 3, 12
Блюдо прямоугольное с соусником 360 мм Royal White 3, 18

Характеристики товара

Описание

Ширина: 10 см

Длина: 38 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18Настоящее фото товара Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
15

Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18

Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12Настоящее фото товара Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
15

Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12

Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18Настоящее фото товара Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена
15

Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18

Блюдо 330 мм Royal White 4, 12Настоящее фото товара Блюдо 330 мм Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
5

Блюдо 330 мм Royal White 4, 12

Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18Настоящее фото товара Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
13

Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18

Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
7

Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16

Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
15

Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8

Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4

Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72Настоящее фото товара Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
10

Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72

Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24Настоящее фото товара Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
14

Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24

С этим товаром покупают
Стул 06113АМ оранжевый Настоящее фото товара Стул 06113АМ оранжевый , произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
7

Стул 06113АМ оранжевый

Стул 06113АМ зеленыйНастоящее фото товара Стул 06113АМ зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
10

Стул 06113АМ зеленый

Стул 06113АМ белыйНастоящее фото товара Стул 06113АМ белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
14

Стул 06113АМ белый

Стул 06113АМ синийНастоящее фото товара Стул 06113АМ синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул 06113АМ синий

Стул 06113АМ желтыйНастоящее фото товара Стул 06113АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
8

Стул 06113АМ желтый

Стул 06114АМ желтыйНастоящее фото товара Стул 06114АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
13

Стул 06114АМ желтый

Стул 06114АМ белыйНастоящее фото товара Стул 06114АМ белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул 06114АМ белый

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди