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Блюдце 145 мм для чашки Royal White 6, 48 - фото 1Блюдце 145 мм для чашки Royal White 6, 48 - фото 2

Блюдце 145 мм для чашки Royal White 6, 48

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 14,5 см

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