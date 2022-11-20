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Блюдце 160 мм для чашки Royal White 6, 48 - фото 1Блюдце 160 мм для чашки Royal White 6, 48 - фото 2

Блюдце 160 мм для чашки Royal White 6, 48

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 16 см

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