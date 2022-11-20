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Блюдце 165 мм для чашки Royal White 6, 48 - фото 1Блюдце 165 мм для чашки Royal White 6, 48 - фото 2

Блюдце 165 мм для чашки Royal White 6, 48

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Блюдце 160 мм для чашки Royal White 6, 48
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Блюдце 160 мм для чашки Royal White 6, 48

Характеристики товара

Описание

Ширина: 16,5 см

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