Характеристики товара
Описание
Диаметр: 15.5 см
Материал: фарфор
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай
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Диаметр: 15.5 см
Материал: фарфор
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