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Блюдце для бульонной чашки Коллаж D15.5 - фото 1

Блюдце для бульонной чашки Коллаж D15.5

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 15.5 см

Материал: фарфор

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай
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