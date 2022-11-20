Ширина: 16 см
Стул Рустикал с красной подушкой, белый
Стул Halmar K284, бежевый
Подвесной светильник Tening №2
Подвесной светильник Tening №3
Подвесной светильник Yonkers №3
Подвесной светильник Roma №1
Подвесной светильник Roma №2
Подвесной светильник Roma №3
Подвесной светильник Roma №4
Подвесной светильник Intreccio №1
Салатник 120 мм (500 мл) Royal Circle 6, 48
Салатник 160 мм (680 мл) Royal Circle 6, 36
Салатник 80 мм (125 мл) Royal Circle 12, 144
Тарелка 160 мм Royal Circle 6, 48
Тарелка 210 мм Royal Circle 6, 36
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18