Товар в корзине. Перейти
Блюдце Проотель - фото 1

Блюдце Проотель

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Дирк графит
Стол Дирк графит
Следующий Блюдце квадратное Проотель
Стол Дирк графит

Характеристики товара

Описание

Диаметр: 14.5 см

Высота: 2.3 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18Настоящее фото товара Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
15

Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18

Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12Настоящее фото товара Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
15

Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12

Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18Настоящее фото товара Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена
15

Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18

Блюдо 330 мм Royal White 4, 12Настоящее фото товара Блюдо 330 мм Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
5

Блюдо 330 мм Royal White 4, 12

Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18Настоящее фото товара Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
13

Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18

Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
7

Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16

Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
15

Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8

Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4

Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72Настоящее фото товара Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
10

Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72

Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24Настоящее фото товара Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
14

Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро Дуо

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
10

Стол Лофт-6

Настоящее фото товара Салатник Тренд D16, произведённого компанией ChiedoCover
157
Оптовая цена
13

Салатник Тренд D16

Стул Chilli серо-голубойНастоящее фото товара Стул Chilli серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 200
Оптовая цена
11

Стул Chilli серо-голубой

В наличии 143 шт.
Стул Chilli бежевыйНастоящее фото товара Стул Chilli бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 200
Оптовая цена
14

Стул Chilli бежевый

В наличии 222 шт.
Пуф Мира большой фуксияНастоящее фото товара Пуф Мира большой фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99064
10 990 ₽Оптовая цена
5

Пуф Мира большой фуксия

Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER (с широкой лентой), произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
8

Стойка PROBARRIER (с широкой лентой)

Настоящее фото товара Подвесной светильник Freccia №1, произведённого компанией ChiedoCover
46 390
Оптовая цена
9

Подвесной светильник Freccia №1

В наличии 11 шт.
Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди