Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.162 кг
Кресло пластиковое Box, красный
Стул Монтерия, бежевый
Стул MOLLY небесно-голубой
Стул Tom, латте
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 4 персоны
Люстра хрустальная подвесная Хром 360
Стул барный Saba, светло-серый, велюр
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис