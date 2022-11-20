Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.163 кг
Салфетки Лён
Стул Лоренс велюр пыльно-розовый
Стул барный Саймон, велюр темно-зеленый
Стол пластиковый Sky Table бежевый
Стол журнальный Sheldon, белый структурный, лдсп
Тумба Эйроли
Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис