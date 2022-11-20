Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.168 кг
Центральная секция Лаунж
Кресло Ana
Стул GOA (на основании Wooden Legs)
Банкетка 239 экокожа Beige, опоры Beige
Стул полубарный Rolf, кожа ретро-красный
Стол Майон, дуб галифакс, массив
Компьютерный стол Ньюарк, венге, столешница дуб крафт
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис