Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.194 кг
Люстра Lolita 5
Стул Дэгни Грэйс
Кресло Everest S, оранжевая сетка
Кресло офисное / Лорри / серая спинка / серая сидушка
Стол Демавенд, дуб мореный + черный, массив
Стол Palma, многофункциональный, венге/ черный
Стул Гаага, зебра
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис