Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.226 кг
Стол уличный Калисто круглый
Стул Кроссбэк, корица
Диван Бран, табачный
Кресло компьютерное детское Умка, Cat&Dogs зеленый
Тахта Бали
Офисное кресло CC62, кожзам черный
Столешница Werzalit квадратная 700*700, бук
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис