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Бокал для коктейля 580 мл хр. стекло Gin Tonic Luxion Alkemist RCR Cristalleria [6] - фото 1Бокал для коктейля 580 мл хр. стекло Gin Tonic Luxion Alkemist RCR Cristalleria [6] - фото 2Бокал для коктейля 580 мл хр. стекло Gin Tonic Luxion Alkemist RCR Cristalleria [6] - фото 3

Бокал для коктейля 580 мл хр. стекло Gin Tonic Luxion Alkemist RCR Cristalleria [6]

Артикул: CH-037-944
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.226 кг
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