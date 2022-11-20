Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.21 кг
Стул с подлокотниками Bianca, завтрак у Тиффани
Вешалка напольная Clam белая
Диван Эффект
Диван Blok 2х местный розовый вельвет
Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock
Стол круглый обеденный Wilson (160) орех, вращающийся центр
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис