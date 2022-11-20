Товар в корзине. Перейти
Бокал для коньяка 670 мл хр. стекло Luxion Invino - фото 1

Бокал для коньяка 670 мл хр. стекло Luxion Invino

Артикул: CH-044-287
16 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал-флюте для шампанского 180 мл хр. стекло Luxion Invino
Бокал-флюте для шампанского 180 мл хр. стекло Luxion Invino
Следующий Стакан Олд фэшн 360 мл хр. стекло набор 6 шт. цветной Maori
Бокал-флюте для шампанского 180 мл хр. стекло Luxion Invino

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.191 кг
С этим товаром покупают
Кресло пластиковое Costa, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
4

Кресло пластиковое Costa, белый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от85 490
Оптовая цена
17

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ бежевый

Настоящее фото товара Стол Conti, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от62 150
Оптовая цена
15

Стол Conti, бежевый глянец

Настоящее фото товара Офисное кресло SN, серая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
8

Офисное кресло SN, серая сетка

Стул Гроджин, белыйНастоящее фото товара Стул Гроджин, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стул Гроджин, белый

В наличии 25 шт.
Стул Ажемо, черныйНастоящее фото товара Стул Ажемо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
3

Стул Ажемо, черный

Круглый стол Рединг 1200(2000) х 1200Настоящее фото товара Круглый стол Рединг 1200(2000) х 1200, произведённого компанией ChiedoCover
от105 990
Оптовая цена
17

Круглый стол Рединг 1200(2000) х 1200

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
4

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Кровать куб МетисНастоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
4

Кровать куб Метис