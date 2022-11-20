Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.191 кг
Кресло пластиковое Costa, белый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ бежевый
Стол Conti, бежевый глянец
Офисное кресло SN, серая сетка
Стул Гроджин, белый
Стул Ажемо, черный
Круглый стол Рединг 1200(2000) х 1200
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис